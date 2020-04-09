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Путин уволил начальника следственного департамента МВД

21:03
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Указ опубликован на портале правовой информации

Президент России снял с должности главы следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова.

"Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ - начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ", - говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нем отмечается, что Романов уволен на фоне ареста его подчиненных по обвинению в коррупции.

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