Путин уволил начальника следственного департамента МВД

Указ опубликован на портале правовой информации

Президент России снял с должности главы следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова.

"Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ - начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ", - говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нем отмечается, что Романов уволен на фоне ареста его подчиненных по обвинению в коррупции.

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