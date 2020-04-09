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В России подготовят 95 тысяч коек для больных COVID-19

21:20
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Они будут развернуты до конца апреля

Места в российских больницах перепрофилируются для приема больных COVID-19. До конца апреля будут готовы десятки тысяч коек, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
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"Мы перепрофилировали часть коек. В общей сложности по стране до конца этого месяца должно быть развернуто почти 95 тысяч коек с учетом перепрофилирования больничных коек, которые раньше использовались для других видов оказания медицинской помощи", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-1".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай заражения. 698 человек выздоровели, 76 пациентов скончались. Общее число зараженных коронавирусом в мире достигло полутора миллионов, 90 тысяч человек умерли.

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