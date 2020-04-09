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Джонсона выпустили из реанимации

21:40
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Британский премьер в отличном настроении

Премьер-министр Великобритании покинул отделение неотложной помощи. Борис Джонсон переведен в обычную палату, он в прекрасном настроении, сообщили на Даунинг-стрит.
Стало известно о состоянии Джонсона после кислородной терапии

"Премьер-министр сегодня вечером был переведен из реанимации обратно в палату, где будет находиться под внимательным наблюдением на раннем этапе выздоровления. Он в отличном настроении", - заявил представитель канцелярии.

О заражении Бориса Джонсона коронавирусом стало известно 27 марта. Британский премьер был в самоизоляции, но продолжал работать. Однако 3 апреля Джонсон сообщил, что у него сохраняется высокая температура, а через два дня его доставили в больницу. В канцелярии подчеркивали, что это вовсе не экстренная госпитализация.

Через день состояние премьера ухудшилось, его поместили в отделение интенсивной терапии. Позже стало известно, что Джонсону не понадобилось подключение к ИВЛ, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение, напоминает ТАСС.

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