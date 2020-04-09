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Мишустин утвердил список поручений для выполнения указаний Путина

22:03
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Особое внимание – мерам социальной поддержки

Российский премьер Михаил Мишустин подписал перечень поручений для выполнения указаний президента. Владимир Путин накануне озвучил решения по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса.
Мишустин упростил получение пособий по безработице и инвалидности

Среди мер поддержки, упомянутых в документе, в частности, предоставление малому и среднему бизнесу отсрочки по уплате страховых взносов на срок шесть месяцев, а также рассрочки по налогам.

Поручено также подготовить акт о выплате максимального пособия гражданам, признанным безработными с 1 апреля по 30 июня -  а также о выплате дополнительно 3 тысяч рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Упомянуты в документе и кредитные каникулы для россиян, и продление сроков действия паспортов, водительских удостоверений и других документов, передает ТАСС.

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