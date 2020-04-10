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Страны ОПЕК+ не смогли договориться по нефти из-за Мексики

08:28
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Переговоры перенесли на 10 апреля

Десятичасовые переговоры стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершились без подписания соглашения.

Большинство стран ОПЕК+ согласны сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки на период май-июнь. Однако Мексику такой план не устроил – от нее страны страны-экспортеры нефти потребовали снизить добычу на 400 тысяч баррелей в секунду, пишет "Газета.Ru".

Позже министр энергетики Росио Нале, после того, как покинула виртуальную встречу ОПЕК+, заявила, что ее страна все же готова сократить добычу нефти, но только на 100 тысяч баррелей в сутки в следующие два месяца.

Переговоры продолжатся в пятницу в рамках переговоров G20, которые намечены на 15:00 по московскому времени. ОПЕК+ надеется заполучить согласие Мексики на сделку.

На фоне зависшей в воздухе сделки ОПЕК+ цена на нефть марки Brent опустилась до 32,03 доллара за баррель (-2,52%). Стоимость нефти марки WTI упала до 23,47 доллара за баррель (-6,9%)

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