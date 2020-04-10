Назван главный плюс от нефтяной сделки ОПЕК+

Россия выигрывает в цене, уверен эксперт Константин Симонов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги переговоров ОПЕК+. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Главным плюсом от нефтяной сделки ОПЕК+ является рост мировых цен. Он уже произошел, так как рынки ожидали этой сделки. Цена Brent переваливала за 35 долларов, что по нынешним временам уже немало. Россия здесь выигрывает в цене, по физическим сделкам стоимость нефти Urals в Европе приближалась уже к 10 долларам за баррель. Но мы проиграем в объеме добычи – это самый сложный момент этой сделки для нас. Мы идем на серьезное ограничение собственной добычи, а структура нефтяной отрасли сильно отличается от той, что в США и Саудовской Аравии, нам тяжелее всего придется сокращать добычу, а потом ее наращивать", - сказал эксперт.

Ранее участники нефтяного альянса выразили готовность снизить общий объём нефтедобычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако все эти договорённости не будут действовать без согласия Мексики, у которой норматив на этот срок составит 400 тысяч баррелей. Министр энергетики Мексики соглашалась только на 100 тысяч, и в итоге покинула заседание. Переговоры продолжатся 10 апреля.

Полный комментарий эксперта по ситуации с нефтью смотрите в видео:

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