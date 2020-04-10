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Кремль раскрыл итоги переговоров Путина, Трампа и саудовского короля

08:13
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Лидеры обсудили сокращение добычи нефти

Ситуацию на рынках нефти обсудил по телефону президент России Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом.
Как данные о нефтяной сделке отразились на котировках

"Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику", - сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся поздно ночью по телефону с учётом переговоров ОПЕК+. Накануне они длились более 10 часов в формате видеоконференции.

Как следует из коммюнике, участники альянса выразили готовность снизить общий объём нефтедобычи  в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако все эти договорённости не будут действовать без согласия Мексики, у которой норматив на этот срок составит 400 тысяч баррелей. Министр энергетики Мексики соглашалась только на 100 тысяч, и в итоге покинула заседание. Биржи отреагировали небольшим снижением цен.

Переговоры продолжатся в рамках вебинара стран G20. ОПЕК+ будет добиваться дополнительного снижения добычи в объёме до 5 миллионов баррелей в сутки от государств “Большой двадцадки”, передает "ТВ Центр".

Цены на чёрное золото обрушились во многом из-за ситуации с коронавирусом. Спрос со стороны крупнейших импортёров резко снизился. Месяц назад участники ОПЕК+ попытались договориться о сокращении добычи - крупнейшем с 2008 года. Но переговоры провалились. В результате цена марки Brent откатилась к трёхлетним минимумам. И это ударило по добывающим странам, бюджеты которых частично, а порой и практически полностью, как у Саудовской Аравии, зависят от нефтегазовых доходов.

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