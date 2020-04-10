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Чехия отказалась передавать России снесенный памятник Коневу

08:34
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Его отправят в музей

МИД Чехии отказался передавать России памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. 
Президент Чехии высказался о памятнике Коневу

"Перенос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который 3 апреля был демонтирован муниципальными властями района Прага-6, не является нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией", - говорится в сообщении чешских дипломатов. 

По их словам, памятник принадлежит району Прага-6. Монумент отправят в Музей ХХ века, который планируется открыть в чешской столице, пишут "Известия"

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж съязвил по поводу демонтажа памятника: "У него не было маски. Правила одинаковы для всех". 

Напомним, в 2018 году рядом с памятником Коневу установили табличку, фактически обвиняющую маршала в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году. Тогда же появились петиции о сносе памятника. Сторонников демонтажа монумента поддержали в районной администрации. 

Посольство России в Чехии назвало снос памятника Ивану Коневу "муниципальным вандализмом". Российский министр обороны Сергей Шойгу попросил чешских коллег передать памятник Москве. Шойгу заявил, что Россия возьмет на себя траты по перевозке монумента.

Примечательно, что решение властей района Прага-6 раскритиковал даже президент Чехии. Милош Земан назвал снос памятника позором для страны. 

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