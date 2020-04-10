В российском посольстве назвали этот поступок кощунственным

В Болгарии вандалы осквернили памятник бойцам Красной Армии. Неизвестные нанесли на монумент в городе Добрич оскорбительные надписи, передает "ТВ Центр".

В российском посольстве назвали этот поступок кощунственным и напомнили о решающей роли СССР в освобождении Болгарии от фашистов. Особо цинично это выглядит в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тем временем, МИД Чехии отказался передать России снесённый памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Несмотря на протест Москвы, многих жителей Праги и даже президента страны Милоша Земана, монумент демонтировали, воспользовавшись карантином и тем, что люди не могут выйти из дома.

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