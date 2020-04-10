Россия в ООН призвала снять санкции из-за пандемии коронавируса

Странам необходимо преодолеть "предрассудки и фобии", считает Василий Небензя

Огромные сложности для борьбы с пандемией создают санкции, которые продолжают действовать в отношении целого ряда государств. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что необходимо преодолеть "предрассудки и фобии", передает "ТВ Центр".

"Пришло время солидарности, не обусловленной какой-либо политической повесткой и предпочтениями. Развивающиеся страны сталкиваются с тяжелейшими вызовами, поэтому содействие нужно оказывать прежде всего им, а лучшая платформа для координирования такого содействия – это ООН. В этой связи призываем всех снять многосторонние или односторонние принудительные меры и санкции, наложенные в обход ООН в отношении развивающихся стран. Мы не должны одной рукой помогать кому-то, а другой – вредить", - заявил Небензя.

СБ ООН в четверг впервые провел заседание (в формате видеоконференции), посвященное противодействию пандемии. На нем выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, который обратился к Совбезу с призывом продемонстрировать единство перед лицом этой угрозы. Члены Совбеза условились поддержать затронутые конфликтами страны в условиях пандемии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"