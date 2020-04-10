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Умершая от коронавируса 33-летняя москвичка не обращалась к врачам

08:19
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Всего за сутки в столице скончались 12 зараженных

В Москве минувшей ночью скончались 12 пациентов с диагнозом пневмония и положительными тестами на COVID-19. У всех были сопутствующие заболевания, а 33-летняя женщина вовсе не обращалась за помощью к врачам. Всего в столице - 6 698 заболевших, выздоровели 313.

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В Приморском крае подтвердились ещё пять случаев COVID-19. В общей сложности, на Дальнем Востоке госпитализированы 117 человек, в тяжёлом состоянии - 10, передает "ТВ Центр".

В Бурятии число инфицированных выросло до 61. Военнослужащие дезинфицируют жилые дома и улицы. Обработка в столице республики Улан-Удэ будет проводиться ежедневно.

По всей стране в кратчайшие сроки оборудуются стационары, готовые принять пациентов с COVID-19. В ближайшее время правительство составит график передачи коечного фонда федеральных клиник в распоряжение регионов в соответствии с поручениями Владимира Путина. Об этом накануне сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Профильные министерства также готовят дополнительные меры поддержки для бизнеса и людей, потерявших работу. Многие предприятия в российских регионах перепрофилируют для производства самого необходимого. Ну а тем, кому нельзя покидать свои дома, помогают волонтёры проекта "Мы вместе". Добровольцы доставляют продукты и лекарства.

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