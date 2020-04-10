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Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

08:41
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Столица находится "у подножия пика" заболеваемости

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, давать прогнозы – "дело неблагодарное", но город должен быть готовым к серьезным испытаниям.

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"Я вам точно говорю, никакого пика ещё не наступило, мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине. Прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что лучшим прогнозом будет сделать все возможное, чтобы быть готовым к пику распространения вируса. В частности, необходимо максимально подготовить систему здравоохранения, минимизировать передвижение людей по городу и наладить максимальное тестирование на COVID.

По данным на утро 10 апреля, в Москве  подтверждено 6698 случаев заражения коронавирусом. Скончались уже 50 заболевших. В целом по стране количество инфицированных превысило 10 тысяч человек.

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