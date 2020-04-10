Названа дата появления первого пациента с коронавирусом

За несколько месяцев COVID-19 заразился практически весь мир

Вирусолог рассказал о вероятной дате появления нулевого пациента с коронавирусной инфекцией.

Скорее всего, нулевой пациент появился в октябре 2019 года, предположил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Всплеск COVID-19 в Китае начался в декабре 2019, когда люди начали попадать в больницы с тяжелыми случаями пневмонии. У коронавируса длительный инкубационный период, поэтому первые заболевшие могли появиться в октябре.

"Безусловно, легкие или бессимптомные формы остались незамеченными. И на основании анализа филогенетических деревьев с большой погрешностью мы можем думать, что нулевой пациент вероятно появился в октябре 2019 года. Этот вывод основан на анализе опубликованных данных", - рассказал Волчков "Известиям".

Длинный инкубационный период коронавируса – одна из главных опасностей, поскольку из-за этого вирус сложно ликвидировать в самом начале эпидемии. Поэтому самое эффективное средство для борьбы с COVID-19 - это максимально жесткий карантин. Он сведет к минимуму экономические последствия и поможет эффективнее бороться с вирусом.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Общее количество стран, пораженных COVID-19, приближается к 200.

По данным на 10 апреля, в мире 1 601 984 заболевших. Умер 95 731 человек, выздоровели 355 066.

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