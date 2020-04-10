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В Гидрометцентре назвали подходящее время для замены зимней резины

09:06
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Торопиться с этим пока не стоит

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что московским автомобилистам не стоит менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля. 
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По словам Вильфанда, менять резину нужно во второй половине апреля. В это время года обычно не бывает ни снега, ни затяжного похолодания. 

"Пока что смысла менять шины нет. До середины апреля точно не стоит торопиться", - цитирует синоптика ТАСС

Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода в центральной России установится не раньше середины апреля. В умеренных широтах, объяснил он, весна приходит довольно поздно.

"Раньше середины апреля никогда не наступала пора, когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках", - приводит его слова РИА Новости

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