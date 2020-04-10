В Гидрометцентре назвали подходящее время для замены зимней резины

Торопиться с этим пока не стоит

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что московским автомобилистам не стоит менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.

По словам Вильфанда, менять резину нужно во второй половине апреля. В это время года обычно не бывает ни снега, ни затяжного похолодания.

"Пока что смысла менять шины нет. До середины апреля точно не стоит торопиться", - цитирует синоптика ТАСС.

Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода в центральной России установится не раньше середины апреля. В умеренных широтах, объяснил он, весна приходит довольно поздно.

"Раньше середины апреля никогда не наступала пора, когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках", - приводит его слова РИА Новости.

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