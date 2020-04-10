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Актер Театра Российской Армии Сергей Комаров умер после тяжелой болезни

09:22
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Ему было 69 лет

Заслуженный артист России Сергей Комаров умер в четверг, 9 апреля, после продолжительной болезни. 
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"Сергей Николаевич был замечательный, искренний и душевно щедрый человек, которого любили и уважали все сотрудники театра. Не только его потрясающая музыкальность, но и его элегантный артистизм ввели его во многие спектакли нашего театра", - говорится на сайте Театра Российской Армии, где Комаров работал с 1972 года. 

Сергей Комаров ездил с гастролями по самым отдаленным гарнизонам России. Он выступал в Чехословакии, Германии, Польше, Венгрии и Болгарии, а также выезжал в "горячие точки" - Афганистан и Чечню. 

Телезрителям Комаров может быть знаком по многосерийной военной драме "Внимание, говорит Москва".

О времени и месте прощания с актером объявят позднее.

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