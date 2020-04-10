Десятки китайских туристов выслали из Москвы за нарушение самоизоляции

"Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону", - заявил Сергей Собянин

Из Москвы за нарушение режима самоизоляции были высланы десятки туристов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, всего за нарушение карантина были наказаны несколько сотен человек. Решение о депортации принято в отношении нескольких десятков, но "этого хватило".

"Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр столицы отметил, что уже после вспышки заболевания в Ухане стало понятно, что при существующем объеме авиаперевозок между Россией и Китаем вирус не обойдет Москву стороной. Тогда же власти города начали принимать жесткие меры в отношении, в том числе, прибывающих китайских граждан.

"Система была не готова к тому, чтобы отслеживать их до последнего человека, где они находятся, где проживают", – отметил Собянин.

Тем не менее, отметил мэр, случаев заражения коронавирусом среди китайских граждан в Москве почти не было.

По данным на утро 10 апреля, в Москве подтверждено 6698 случаев заражения коронавирусом. Скончались уже 50 заболевших. В целом по стране количество инфицированных превысило 10 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"