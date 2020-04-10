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Десятки китайских туристов выслали из Москвы за нарушение самоизоляции

09:32
  • пятница
  • 10 апреля 2020

"Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону", - заявил Сергей Собянин

Из Москвы за нарушение режима самоизоляции были высланы десятки туристов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, всего за нарушение карантина были наказаны несколько сотен человек. Решение о депортации принято в отношении нескольких десятков, но "этого хватило".

"Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр столицы отметил, что уже после вспышки заболевания в Ухане стало понятно, что при существующем объеме авиаперевозок между Россией и Китаем вирус не обойдет Москву стороной. Тогда же власти города начали принимать жесткие меры в отношении, в том числе, прибывающих китайских граждан.

"Система была не готова к тому, чтобы отслеживать их до последнего человека, где они находятся, где проживают", – отметил Собянин.

Тем не менее, отметил мэр, случаев заражения коронавирусом среди китайских граждан в Москве почти не было.

По данным на утро 10 апреля, в Москве  подтверждено 6698 случаев заражения коронавирусом. Скончались уже 50 заболевших. В целом по стране количество инфицированных превысило 10 тысяч человек.

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