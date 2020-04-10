Дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери

Только пять человек пришли с ней проститься

Жительница Британии умерла на похоронах матери, которая скончалась от коронавируса.

Трагедия произошла на кладбище Атерстоун в городе Уорикшир. 31 марта хоронили 63-летнюю Джули Мерфи, которая умерла от коронавирусной инфекции. В какой-то момент ее 32-летней дочери Лоре Ричардс стало плохо, и она начала задыхаться.

Скорбящие и священник попытались помочь женщине, но спасти ее не удалось - у Лоры случился сердечный приступ.

Ричардс похоронили возле могилы матери и отца. На ее похоронах из-за карантина присутствовали только пять человек, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

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