Россияне на карантине стали чаще покупать препараты для потенции

Эксперты объяснили поведение граждан

В российских аптеках стали чаще покупать виагру и другие препараты для борьбы с эректильной дисфункцией. Рост продаж в марте составил в среднем 40%.

Как пишут "Известия" со ссылкой на DSM Group, самый заметный всплеск спроса на подобные средства пришелся на период с 16 по 22 марта. Препараты против эректильной дисфункции покупали на 61% чаще, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом аналитики заметили, что во время карантина россияне выбирают более дешевые лекарства. Если в прошлом году средний чек за лекарство доходил до 1010 рублей, то сейчас он составляет 960 рублей.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин сказал, что продажи виагры выросли примерно так же сильно, как и продажи презервативов. По его мнению, на самоизоляции россияне стали более активными в сексуальном плане, однако из-за стресса мужчинам порой требуются "волшебные таблетки".

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова допустила, что повышенный спрос на препараты для потенции связан с намерением пар завести детей. Такое желание могло возникнуть у многих граждан в связи с новыми мерами по поддержке семей с детьми.

"Пособия сейчас будут выше. Но даже без них на фоне снижения уровня жизни, доходов, потери работы рождение ребенка может восприниматься как материальная и психологическая помощь. Возможно, вынужденная самоизоляция семей с одним ребенком приведет их к пониманию и желанию иметь второго", - предположила Егорова.

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