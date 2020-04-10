В Москве еще 37 человек вылечились от коронавирусной инфекции

Всего в столице выздоровели 350 человек

В Москве выздоровели еще 37 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Всего в столице вылечились 350 человек.

"Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить выздоровление пациента, отметила она.

Как передает АГН "Москва", пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в ряде московских больниц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что столица находится "у подножия пика" распространения коронавируса. По его словам, давать прогнозы – "дело неблагодарное", но город должен быть готовым к серьезным испытаниям.

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