Просидевшую месяц на карантине Глюкозу перестали узнавать

Певица старается не унывать

Певице Глюкозе надоел режим самоизоляции. Об этом она сообщила своим фанатам в инстаграме, опубликовав новую фотографию.

"Как надоели дистанции…", - подписала новое селфи певица.

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии Глюкозы. Однако не все сразу узнали на снимке звезду. "Тебя не узнать", - пишут ей люди. "Ой, как на Анджелину Джоли похожа на этом фото", - прокомментировала фанатка. "А мне кажется, больше на Шарлиз Терон", - спорит с ней другая подписчица.

Отметились под фото и звезды, в том числе продюсер Игорь Крутой и певица Валерия, пишет издание "Дни.ру". "Натусик, ну какая же ты хорошенькая!" – подписала снимок последняя.

Фанаты Глюкозы заметили, что на новой фотографии у певицы грустные глаза. Один из подписчиков прямо спросил, как у нее дела. В ответ артистка призналась, что старается не унывать.

Под постом Глюкозы множество комплиментов и слов поддержки:

- Карантин пошел на пользу, выглядишь отлично. - Симпатишный глюк. - Вы все так же сказочно прекрасны. - Прелесть, береги себя. Наташа, люблю тебя!

Несколько дней назад Глюкоза пожаловалась, что она уже четвертую неделю находится в самоизоляции. Певица дала себе обещание, что после пандемии обязательно отправится в большое путешествие и будет проживать каждый день как последний.

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