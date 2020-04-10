Просидевшую месяц на карантине Глюкозу перестали узнавать

Певица старается не унывать
Певице Глюкозе надоел режим самоизоляции. Об этом она сообщила своим фанатам в инстаграме, опубликовав новую фотографию.
"Как надоели дистанции…", - подписала новое селфи певица.
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии Глюкозы. Однако не все сразу узнали на снимке звезду. "Тебя не узнать", - пишут ей люди. "Ой, как на Анджелину Джоли похожа на этом фото", - прокомментировала фанатка. "А мне кажется, больше на Шарлиз Терон", - спорит с ней другая подписчица.
Отметились под фото и звезды, в том числе продюсер Игорь Крутой и певица Валерия, пишет издание "Дни.ру". "Натусик, ну какая же ты хорошенькая!" – подписала снимок последняя.
Фанаты Глюкозы заметили, что на новой фотографии у певицы грустные глаза. Один из подписчиков прямо спросил, как у нее дела. В ответ артистка призналась, что старается не унывать.
Под постом Глюкозы множество комплиментов и слов поддержки:
- Карантин пошел на пользу, выглядишь отлично.
- Симпатишный глюк.
- Вы все так же сказочно прекрасны.
- Прелесть, береги себя. Наташа, люблю тебя!
Несколько дней назад Глюкоза пожаловалась, что она уже четвертую неделю находится в самоизоляции. Певица дала себе обещание, что после пандемии обязательно отправится в большое путешествие и будет проживать каждый день как последний.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"