"Уговорами всего не сделаешь": Собянин объяснил ограничения из-за коронавируса

Москвичи прислушались к рекомендациям, но не все

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил введение в столице жестких ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, после объявления нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, большинство москвичей прислушались к рекомендациям оставаться дома, но нашлись и те, кто отправился гулять в парки и отдыхать с шашлыками.

"Нам очевидно стало, что просто уговорами всего не сделаешь, поэтому тут же, немедленно, было принято решение о том, что мы не рекомендуем гражданам выходить из дома, а обязываем, обязываем придерживаться режима самоизоляции", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

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Указ президента о нерабочей неделе мэр считает своевременным. Тогда были всего лишь десятки заболевших, но уже становилось очевидным, что их количество будет расти. Чтобы ограничить контакты людей, столичные власти приняли решение прекратить работу торговых центров, общепита и других предприятий сферы услуг.

"Этот комплекс мер был достаточно жесткий, но своевременный", - уверен Сергей Собянин.

На данный момент в городе соблюден баланс перемещения людей. Около трех миллионов человек ежедневно совершают длительные поездки, остальные же иногда выходят в магазин или аптеку. За время введения ограничений на передвижения количество людей в метро стало меньше на 80%. Почти вдвое снизилось количество машин на дорогах. Мэр отметил, что москвичи стали не только "самодисциплинированы, но и своих соседей, и близких подвигают к тому, чтобы соблюдать режим".

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