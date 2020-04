Мелания Трамп пошла наперекор мужу в условиях пандемии

Первая леди США выложила фотографию в маске, чтобы побудить американцев носить средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Супруга президента записала видеообращение, в котором попросила следовать рекомендациям по защите от COVID-19, обязательно носить тканевые маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, пишет "Газета.Ru".

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn