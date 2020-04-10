"Главное - не сорваться с катушек": вернувшийся из больницы Лещенко сделал заявление

Мир изменился под влиянием пандемии, уверен он

Певец Лев Лещенко предсказал переоценку ценностей, которая произойдет у представителей шоу-бизнеса из-за ситуации с коронавирусом. Недавно звезду вместе с женой выписали из больницы в Коммунарке.

"Пена, гламур, глянец, которые существуют, перестанут интересовать в первую очередь самих исполнителей", - цитирует Лещенко kp.ru.

По словам народного артиста РСФСР, из-за пандемии коронавируса "удовольствие и благополучие ушли на второй план" во всем мире. "Главное - выздороветь, главное - не сорваться с катушек и не озлобиться", - сказал 78-летний артист.

Льва Лещенко расстроили заявления известных персон и публикации в СМИ о том, что он мог заразить коронавирусом своих звездных друзей. Например, музыкант Аркадий Укупник предположил, что Надежда Бабкина подхватила заболевание от Лещенко.

"Это прямо напасть какая-то, еще и пандемия кликушества, ко всему прочему, началась. Очень прискорбно", - сказал он mk.ru.

Напомним, Лев Лещенко и его супруга попали в больницу 24 марта. Первый тест Лещенко на коронавирус оказался положительным, а второй - отрицательным. Певец до сих пор не знает, чем именно он переболел. "Точно ясно, что двусторонняя пневмония, а вот понимание причины пока не столь однозначно", - отметил он.

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