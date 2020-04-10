В России усилят контроль за людьми на карантине

Такое поручение дал полиции и Росгвардии Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в пятницу поручил полиции совместно с Росгвардией усилить контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса теми гражданами, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Тем временем число зараженных коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 1786. Новые случаи выявлены в 57 регионах. Впервые диагноз COVID-19 поставлен в республике Тыва. По данным оперативного штаба, всего заболевших теперь 11 тысяч 917. За сутки скончались 18 человек, выздоровели 97. А за весь период - 795 пациентов. Как сообщили в Роспотребнадзоре, уже проведено более одного миллиона девяноста тысяч тестов на коронавирус нового типа.

В специальном блоке приморской краевой больницы все готово для приема пациентов с коронавирусом. Есть все необходимое оборудование, аппараты ИВЛ, кислород. В ближайшее время в регион доставят 250 тысяч защитных костюмов и почти полтора миллиона масок для медиков. Людей в защитных костюмах сейчас можно увидеть в каждом дворе Владивостока. Специалисты обрабатывают подъезды три раза в день.

"В приоритете все поверхности, с которыми контактируют люди, почтовые ящики, перила, кнопки, ручки дверей, выключатели", - сказал мастер по санитарии Александр Перминов.

Регионам позволили самим определять жесткость мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. В то же время нужно поддерживать бизнес. Во Владивостоке салонам красоты разрешили продолжить работу, соблюдая все санитарные требования.

Тихвинский вагоностроительный завод возобновил производство. Рабочих обеспечили средствами защиты. Социальная дистанция - в производственной столовой и в мастерских. Подобные меры приняты и на предприятиях в Кирове.

В Москве внимательно следят за соблюдением режима самоизоляции. Ездить на работу продолжают врачи, сотрудники специальных служб и предприятий, которые не могут остановить свою деятельность. Мэр Москвы поделился статистикой.

"Если в целом баланс посчитать, мы видим в постоянном режиме в длительных поездках находится около 3 миллионов человек ежедневно, это как раз четверть от 12 миллионов населения. Все остальные совершают просто кратковременные прогулки или кратковременные поездки, связанные с магазинами и аптеками. Поэтому этот баланс для настоящей ситуации, сегодняшней ситуации, он соблюден, хотя придерживать его непросто, конечно", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Режим самоизоляции касается москвичей всех возрастов. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью, поездок на работу, для похода в ближайший магазин или аптеку.

В Москве за сутки выявили 1124 новых случаев заражения коронавирусом. 12 человек скончались. 37 человек выздоровели. В общей сложности болезнь побороли 350 москвичей.

Некоторые по-прежнему относятся к так необходимому режиму самоизоляции несерьезно. Полицейские продолжают патрулировать дворы и улицы, проводят разъяснительные беседы. С сегодняшнего дня усилен контроль и за тем, кто находится на официальном карантине. Это больные коронавирусом на домашнем лечении, люди, которые контактировали с ними, а также те, кто вернулся из заграничных поездок. Фиксироваться будет каждый выход из подъезда и поездки на личном транспорте. А штрафы будут выписываться автоматически.

Виктор Прокушев, Екатерина Гоголева,"ТВ Центр".

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