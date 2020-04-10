В Крыму разыскивают всех пассажиров прилетевшего из Москвы самолета

У одного из них нашли коронавирус

В Крыму разыскивают всех пассажиров, которые прилетели 1 апреля рейсом №307 из Москвы. У одного из них подтвердили коронавирус. Кроме того, теперь все прибывающие на полуостров должны будут в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. В регионе выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом.

Вместо сцены - балкон, вместо зрительного зала – несколько домов в округе. Вот оно – искусство в массы. Чтобы пойти в оперу, не обязательно выходить из дома. Можно наслаждаться оперой, не снимая халата.

Анастасия и Евгений Печенкины – солисты симферопольского театра музыки. Решили таким способом поддержать соседей.

"Много очень отзывов. Все отзывы положительные. Все говорят большое спасибо, что вы нас поддерживаете, подняли настроение. Потому что все сериалы пересмотрены, книги перечитаны, дом уже весь блестит", - сказал солист Государственного академического музыкального театра Республики Крым Евгений Печёнкин.

Отдыхать по-другому сейчас небезопасно, да и не получится. Музеи, театры, торговые центры – все закрыто. Кафе работают только на доставку. Гостиницы не принимают постояльцев. Отельеры и рестораторы тоже перестраиваются. Несколько владельцев решили готовить обеды для подстанций скорой помощи.

"Идея заключалась в том, чтобы те продукты, которые остаются на складах, не выбрасывать через неделю или месяц на свалку. А пустить их в доброе дело", - сообщил участник акции Дмитрий Кудрявцев.

Богдан Поляков вместе с женой Анной Грин несколько лет назад организовали производство модных сумок. Их изделия выставляли даже в аэропорту Шарля Де Голля. Но из-за пандемии производство пришлось остановить. Последние сбережения супруги потратили на швейные машинки и начали делать маски для волонтеров, врачей, почтальонов. Сотрудники идею поддержали. Нитка и иголка теперь в руках даже у менеджера и водителя.

"Мы использовали для упаковки в том числе материал спанбонд, который идеально для этого подходит. Нашелся человек, который услышал, что мы развозим маски на почты, еще куда-то. Сам приехал, привез материал первый раз", - рассказал производитель дизайнерских кожаных сумок Богдан Поляков.

Артем Ибрагимов – владелец сети фитнес центров. Залы закрыл сразу после введения режима самоизоляции. И начал развозить продукты пожилым людям и многодетным семьям.

"Надел перчатки, надел маску, температуру измерил и поехал. Вы видели, я просто передал пакет. И я никого не заражу, а людям будет полезно", - заявил волонтер Артем Ибрагимов.

Волонтеры готовы помочь каждому и просят проявить терпение, не нарушать самоизоляцию. Любое перемещение по городу и уж тем более по стране – угроза распространения коронавируса. Именно поэтому всегда гостеприимные курорты Крыма и Краснодарского края пока принимать гостей не спешат. Из дома все равно не выйти, вдоль моря не пройтись. На Кубани в апреле суды уже наказали штрафом более 800 жителей за нарушение карантина. Ситуация в крае пока ухудшается, накануне коронавирус унес жизни двух человек.

Новый очаг – в больнице имени Даши Севастопольской. Сюда привезли пациента, который неделю назад летал в Москву по личным делам. У него подтвердили коронавирус. Теперь личных дел как минимум две недели не будет ни у медиков, ни у других пациентов. Сейчас разыскивают всех, кто летел рейсом №307 из Москвы в Крым 1 апреля. Зараженным оказался еще один пассажир. Чтобы исключить подобные случаи, теперь всех, кто прилетает на полуостров из Москвы и Петербурга, будут отправлять на изоляцию. Если в Крыму нет своего дома, то полмесяца придется провести в обсерваторе. За свой счет.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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