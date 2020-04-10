Во Франции врачам и полицейским вместо благодарности пригрозили расправой

Им поступают угрозы от соседей, которые боятся заразиться коронавирусом

Во Франции разворачивается борьба за дефицитные средства защиты. Государство присваивает маски, которые местные власти заказывают для своих регионов. Изъятие происходит прямо в аэропортах. А простые граждане, вынужденные работать, подвергаются травле со стороны соседей.

Каждый вечер Франция аплодирует медикам. Но чего стоят эти овации, когда потом приходят такие новости. Мелина, медсестра в одном из госпиталей Монпелье, ежедневно спасает жизни, но вместо благодарности получила просьбу от владельца ее съемной квартиры: “Съехать. И срочно”.

"Он приехал рано утром, стал двигать мебель в квартире. Отрезал телевизионную антенну. Все это очень тяжело. И физически, и морально. Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации в такое время", - рассказал она.

И Мелина - не одна. Городок Эро на юге страны. К борьбе с коронавирусом здесь привлечены пожарные. Двое из них накануне получили анонимки с требованием “убраться подальше”. Соседи боятся заразиться.

"Эти записки содержат угрозы, грубые оскорбления. Это просто неслыханно и неприемлемо", - сообщил Эрик Флорес, глава департамента пожарно-спасательной службы в городе Эро.

Фото подобных “посланий” теперь регулярно появляются в соцсетях. Кого-то еще “гуманно” просят не парковать машину в общем дворе, не пользоваться лифтом. От других - вежливо или не очень - требуют срочно уехать, обвиняя в безответственности.

Угрозы получают врачи, медсестры, пожарные, полицейские. Даже аптекари - если не выпишут рецепт на лекарство. Ситуация за последнее время обострилась настолько, что вынуждено было вмешаться МВД Франции. Напомнив: подобное поведение не просто достойно осуждения. За него можно получить штраф – 7,5 тысячи евро. А в особых случаях - полгода тюрьмы.

Все это должно успокоить тех, кто в эти непростые дни забыл о солидарности и человечности. Качества, о которых так любят напоминать своим гражданам европейские лидеры. Но сами послужить примером пока не могут.

Пандемия сильно ударила по европейскому единству. Накануне ЕС наконец согласовал план по поддержке экономики. 500 миллиардов евро. Но самое его обсуждение успело еще больше рассорить соседей по еврозоне. Нидерланды, например, требовали от Италии выполнений особых условий, прежде чем страна, оказавшаяся под ударом эпидемии, получит хоть какие-то деньги. Немецкая газета Die Welt открыто призывала канцлера не уступать и поберечь нацрезервы. Знаем, мол, мы этих итальянцев.

"Мафия является неотъемлемой частью всей страны и просто ждет нового потока денег из Брюсселя", - уверено издание.

Министр иностранных дел Италии уже потребовал от Берлина официальных извинений. Но пока не дождался. В общем европейском доме каждого прежде всего волнуют свои проблемы. Та же Германия сообщила, что больше не будет принимать на лечение больных коронавирусом из Италии, так как эпидемия в стране пошла на спад. Обижена на соседей и Австрия - там две недели не могли дождаться, когда груз с медицинскими масками пройдет таможенный контроль. И ведь неизвестно, как скоро закончится пандемия. Одно понятно: настало время быть терпимее к соседям. И на лестничной клетке, и на планете.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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