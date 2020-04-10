В РПЦ отреагировали на закрытие кладбищ в Москве

Решение столичных властей назвали "разумной и обоснованной мерой"

В связи с угрозой распространения коронавируса с этого дня столичные кладбища временно закрыты для свободного посещения. Об этом в своем блоге накануне сообщил Сергей Собянин.

Аналогичные меры приняты и в Подмосковье, передает "ТВ Центр". Обычно на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу около миллиона москвичей навещают могилы своих родственников. Теперь до окончания режима повышенной готовности посещать кладбища нельзя. Они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. В Русской православной церкви такое решение назвали "разумной и обоснованной мерой".

"По этому поводу выступил наш Святейший Патриарх, и его обращение было разослано во все епархии, где снова и снова повторяется просьба нашего патриарха ко всем верующим людям: оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. И стараться, чтобы вот этот пасхальный праздник всё-таки совершался нами, может быть, отдалённо от храмов, но сердцем, умом и душой своей в таком присутствии молитвенном. Из всех храмов, в том числе из нашего храма, будет, конечно, организована трансляция, видеотрансляция богослужения", - пообещал Алексей Уминский, протоиерей, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах в Москве.

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