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В России за сутки выявили еще 1786 заболевших коронавирусом

10:37
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Общее число инфицированных - 11 917

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось за сутки на 1 786 человек.

Случаи COVID-19 выявлены в 57 регионах страны. Таким образом, на 10 апреля в России 11 917 заболевших коронавирусом, они проживают в 82 регионах страны.  

Тем временем, количество выздоровевших выросло на 97 человек – до 795 человек, сообщил портал Стопкоронавирус.рф. За весь период зафиксированы 94 смерти. 

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