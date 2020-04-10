В России за сутки выявили еще 1786 заболевших коронавирусом

Общее число инфицированных - 11 917

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось за сутки на 1 786 человек.

Случаи COVID-19 выявлены в 57 регионах страны. Таким образом, на 10 апреля в России 11 917 заболевших коронавирусом, они проживают в 82 регионах страны.

Тем временем, количество выздоровевших выросло на 97 человек – до 795 человек, сообщил портал Стопкоронавирус.рф. За весь период зафиксированы 94 смерти.

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