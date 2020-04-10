СК раскрыл подробности крушения самолета Качиньского под Смоленском

В качестве основной причины трагедии рассматривается ошибка пилотирования

10 лет назад под Смоленском разбился самолёт президента Польши Леха Качиньского. На борту находились 96 человек. Все погибли. Российский Следственный комитет в пятницу обнародовал новые данные о ходе расследования, передает "ТВ Центр".

В качестве основной причины трагедии рассматривается ошибка пилотирования. Лётчики в сложных погодных условиях решили сажать авиалайнер вместо того, чтобы уйти на запасной аэродром. Версия о возможном взрыве на борту не подтвердилась. С этим согласны и наши, и польские специалисты. Зарубежные коллеги имеют полный доступ к материалам следствия.

"В рамках уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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