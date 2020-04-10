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Принц Уильям приготовил для Кейт Миддлтон сюрприз на годовщину свадьбы

11:10
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Карантин романтике не помеха

29 апреля герцоги Кембриджские отпразднуют девятилетнюю годовщину свадьбы. За это время у супругов появилось трое детей, и их семья превратилась в образец для подражания. Несмотря на всеобщую самоизоляцию, принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены отметить памятную дату в романтической обстановке. 
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По данным Life & Style, принц Уильям готовит для супруги сюрприз. Он намерен организовать пикник в парке, расположенном рядом с Сандрингемским дворцом. При этом герцог хочет, чтобы они с женой провели время вдвоем, как бывало на заре их отношений. 

Недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили онлайн-встречу с детьми, чьи родители борются с пандемией коронавируса. Эксперт по языку тела посмотрела это видео и пришла к выводу, что супруги испытывают друг к другу нежные чувства. Люди из окружения герцогов говорят, что их любовь с годами становится только крепче.

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