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Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 7,8 тысячи человек

10:58
  • пятница
  • 10 апреля 2020

За сутки врачи выявили еще 1124 случая COVID-19

За сутки в Москве выявили еще 1 124 случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших увеличилось до 7 822.
В Москве еще 37 человек вылечились от коронавирусной инфекции

Почти половина из заболевших – люди моложе 45 лет, среди инфицированных есть дети. Всех контактировавших с ними поместили под медицинское наблюдение.

"43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 3,5% из них - старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших – дети", - уточнили в оперштабе.

37 пациентов смогли побороть коронавирус. Таким образом, число излечившихся в Москве достигло 350 человек. 50 человек, к сожалению, скончались.

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