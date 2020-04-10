"300 бурятов": в республике ищут автора коронавирусного фейка

Лживую информацию распространил иностранец из соседнего государства
В Республике Бурятии возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о количестве заболевших коронавирусом.
По данным следствия, 8 апреля неизвестный распространил в социальных сетях фейк о том, что 300 жителей Бичурского района Бурятии подхватили коронавирус.
Аккаунт подозреваемого - Rinat Kovbasyuk - зарегистрирован с территории приграничного государства, заявили в СКР. На данный момент ведется розыск его владельца.
Уголовное дело возбуждено по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
По данным на 10 апреля, в республике официально подтвержден 61 случай заболевания. 12 человек вылечились, один скончался.
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