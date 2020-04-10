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"300 бурятов": в республике ищут автора коронавирусного фейка

11:39
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Лживую информацию распространил иностранец из соседнего государства

В Республике Бурятии возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о количестве заболевших коронавирусом.
СК возбудил дело против автора фейка о российском происхождении COVID-19

По данным следствия, 8 апреля неизвестный распространил в социальных сетях фейк о том, что 300 жителей Бичурского района Бурятии подхватили коронавирус.

Аккаунт подозреваемого - Rinat Kovbasyuk - зарегистрирован с территории приграничного государства, заявили в СКР. На данный момент ведется розыск его владельца.

Уголовное дело возбуждено по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

По данным на 10 апреля, в республике официально подтвержден 61 случай заболевания. 12 человек вылечились, один скончался.

"Люди пляшут в своей реальности": кто стоит за фейками о коронавирусе

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