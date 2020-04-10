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Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье

12:06
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Этот праздник проникнут глубоким символизмом

12 апреля православные россияне будут отмечать Вербное воскресенье, которое завершает предпоследнюю неделю Великого поста. 
Кому нельзя соблюдать Великий пост

Вербное воскресенье, которое в церковной практике называется Вход Господень в Иерусалим, относится к числу двунадесятых праздников. В этот день христиане вспоминают, как Иисус Христос, согласно библейскому преданию, торжественно въехал на осле в Иерусалим, где его встретили верующие с пальмовыми ветвями. "Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!" - приветствовали Иисуса жители древнего города. 

Этот праздник проникнут глубоким символизмом. С одной стороны, Вход Господень в Иерусалим трактуют как признание Иисуса мессией, а с другой - как прообраз входа в рай. 

Праздник начали отмечать в Иерусалиме. Широкое распространение он получил в VII веке. С тех пор в этот день повелось ходить в храм и освящать ветви пальм или вербы. 

Как и другие христианские праздники, Вход Господень в Иерусалим сопряжен с рядом запретов. Поскольку Великий пост закончится только 18 апреля, православные сильно ограничены в выборе блюд. По случаю праздника разрешается съесть рыбу и выпить немного вина. 

12 апреля запрещено срезать ветки вербы возле кладбища. Нельзя ломать деревца или выбрасывать ветки. Покупать вербочки на рынке нежелательно, так как неизвестно, где их сорвали.  

На Вербное воскресенье нельзя работать. Верующим полагается все время и силы посвятить молитве и общению с родными. Работу по дому тоже лучше отложить на потом. Это касается в том числе стирки, уборки и рукоделия. 

Строго-настрого запрещены ссоры, сквернословие и рукоприкладство. Праздник не стоит омрачать даже дурными мыслями. 

12 апреля не рекомендуется чрезмерно веселиться, играть в подвижные игры и смотреть развлекательные передачи по телевизору или Сети. Этот запрет направлен на то, чтобы христиане не отвлекались от мыслей о Всевышнем. 

При этом грустить и унывать 12 апреля тоже нельзя. Запрещено ходить на кладбища и устраивать поминки.   

Существует также поверье, согласно которому на Вербное воскресенье не следует стричься, красить волосы и даже мыться. Якобы это может навлечь на человека беду. 

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