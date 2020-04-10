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Заявление Трампа о спаде пандемии в США противоречит статистике

11:56
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Темпы распространения коронавирусной инфекции - самые высокие в мире

Дональд Трамп заявил, что США вышли на пик заболеваемости коронавирусом. В некоторых штатах пандемия, по мнению американского президента, уже пошла на спад. Однако цифры говорят об обратном.

Только за сутки - 33 тысячи новых случаев заражения. Темпы распространения - самые высокие в мире, отмечает "ТВ Центр". За всё время - более 16 тысяч смертей. В моргах не хватает мест. На кладбищах спешно роют траншеи. Тех, чьих родственников не удалось найти, будут хоронить в ускоренном порядке. Под захоронения планируют отдать парки Нью-Йорка. Те самые, где жители мегаполиса ещё недавно совершали пробежки, игнорируя рекомендации властей.

На этот момент в мире подтверждено миллион 600 тысяч случаев инфицирования. Кроме США, в списке стран с наиболее тяжёлой ситуацией - Испания, Италия, Франция и Германия. В Италии от коронавируса умерли уже более 18 тысяч человек. По количеству смертей республика сохраняет печальное лидерство.

Сдержать распространение вируса помогают российские военные врачи. По сообщению Минобороны, наши медики продезинфицировали дома престарелых ещё в трёх населённых пунктах Ломбардии. Всего обработано почти полсотни зданий и десятки тысяч квадратных метров дорог.

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