Как один кашляющий человек может заразить COVID-19 весь супермаркет (видео)

Заразные частицы гуляют по воздуху на протяжении шести минут

Ученые из Университета Аалто в Финляндии смоделировали на суперкомпьютере распространение частиц коронавируса в помещении.

Исследователям удалось воссоздать ситуацию, при которой один человек кашляет между стеллажей супермаркета. Вычисления показали, что облако мелких частиц распространяется по всему помещению и может оставаться в воздухе на протяжении шести минут.

"Кто-то, зараженный коронавирусом, может кашлять и уйти, но при этом он оставляет облако аэрозольных частиц, несущих коронавирус. Эти частицы могут попасть в дыхательные пути окружающих", — объяснил профессор университета Вилле Вуоринен.

В связи с этим самый верный способ обезопасить себя от коронавируса – стараться как можно меньше посещать общественные места, такие как магазины или вокзалы, пишет газета "Известия".

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