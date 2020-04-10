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Как один кашляющий человек может заразить COVID-19 весь супермаркет (видео)

12:12
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Заразные частицы гуляют по воздуху на протяжении шести минут

Ученые из Университета Аалто в Финляндии смоделировали на суперкомпьютере распространение частиц коронавируса в помещении.

Исследователям удалось воссоздать ситуацию, при которой один человек кашляет между стеллажей супермаркета. Вычисления показали, что облако мелких частиц распространяется по всему помещению и может оставаться в воздухе на протяжении шести минут.

"Кто-то, зараженный коронавирусом, может кашлять и уйти, но при этом он оставляет облако аэрозольных частиц, несущих коронавирус. Эти частицы могут попасть в дыхательные пути окружающих", — объяснил профессор университета Вилле Вуоринен.

В связи с этим самый верный способ обезопасить себя от коронавируса – стараться как можно меньше посещать общественные места, такие как магазины или вокзалы, пишет газета "Известия". 

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