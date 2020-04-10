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Дочь Успенской нашла способ заработать во время карантина

12:53
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Поклонники давно этого ждали

31-летняя Татьяна Плаксина, единственная дочь певица Любови Успенской, решила продать свои картины на аукционе. 
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"Скоро аукцион", - написала дочь Успенской в Instagram, опубликовав снимок своего очередного творения. В каком формате пройдет аукцион (карантин никто не отменял) и какие картины Плаксина планирует продать, не уточняется. 

Татьяна Плаксина давно занимается живописью. Ее творчество вызывает неоднозначную реакцию. Одни люди хвалят ее за оригинальность и чувственность, другие отказываются относить ее работы к произведениям искусства.

С недавних пор Татьяна Плаксина живет в США, где ей помогает отец. После переезда из России художница пожаловалась, что мать перестала давать ей деньги. Учитывая этот факт, Плаксиной отнюдь не помешает запланированный аукцион. 

- С Богом, - комментируют в соцсети. 

- Наконец-то дождались! Ждем с нетерпением. 

- Очень красиво. 

- Танюшка, супер эксклюзив, ты супер творец. 

- Я одна ничего не понимаю и не вижу? Красоты произведения и смысла? 

Между тем в СМИ цитируют высказывание Ильи Резника о скандале в семье Успенской. Общественность не первый месяц обсуждает конфликт певицы с дочерью. По словам девушки, звезда оказывала на нее моральное и физическое давление. 

"Это Божья кара за ее жизнь, ее поступки и грехи, - сказал поэт-песенник Sobesednik.ru. - Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле".

Напомним, что Резник написал для Успенской 18 песен, но та, по его словам, не захотела оформлять с ним юридические отношения. "На протяжении многих лет она ездила с концертами по стране и зарабатывала свои миллионы на моих песнях", - говорил поэт. 

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