Дочь Успенской нашла способ заработать во время карантина

Поклонники давно этого ждали

31-летняя Татьяна Плаксина, единственная дочь певица Любови Успенской, решила продать свои картины на аукционе.

"Скоро аукцион", - написала дочь Успенской в Instagram, опубликовав снимок своего очередного творения. В каком формате пройдет аукцион (карантин никто не отменял) и какие картины Плаксина планирует продать, не уточняется.

Татьяна Плаксина давно занимается живописью. Ее творчество вызывает неоднозначную реакцию. Одни люди хвалят ее за оригинальность и чувственность, другие отказываются относить ее работы к произведениям искусства.

С недавних пор Татьяна Плаксина живет в США, где ей помогает отец. После переезда из России художница пожаловалась, что мать перестала давать ей деньги. Учитывая этот факт, Плаксиной отнюдь не помешает запланированный аукцион.

- С Богом, - комментируют в соцсети.

- Наконец-то дождались! Ждем с нетерпением.

- Очень красиво.

- Танюшка, супер эксклюзив, ты супер творец.

- Я одна ничего не понимаю и не вижу? Красоты произведения и смысла?

Между тем в СМИ цитируют высказывание Ильи Резника о скандале в семье Успенской. Общественность не первый месяц обсуждает конфликт певицы с дочерью. По словам девушки, звезда оказывала на нее моральное и физическое давление.

"Это Божья кара за ее жизнь, ее поступки и грехи, - сказал поэт-песенник Sobesednik.ru. - Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле".

Напомним, что Резник написал для Успенской 18 песен, но та, по его словам, не захотела оформлять с ним юридические отношения. "На протяжении многих лет она ездила с концертами по стране и зарабатывала свои миллионы на моих песнях", - говорил поэт.

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