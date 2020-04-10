В России ограничили продажу пива

Запрет действует в трех регионах

В трех российских регионах ограничили продажу разливного пива в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Речь идет о Крыме, Оренбургской и Липецкой областях, пишет газета "Коммерсант". В этих субъектах запрет действует официально.

Глава Союза участников пивной торговли Николай Желагин предполагает, что введение запретов связано с тем, что в пивных магазинах зачастую стоят несколько столиков.

Ранее в некоторых регионах, например, в Якутии, Туве и Забайкалье, ввели сухой закон – на время пандемии там запрещена розничная торговля спиртным. Спустя время во избежание роста продаж контрафакта власти Забайкальского края разрешили продавать алкоголь в течение специально выделенных двух часов.

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