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Вспыливший из-за интернет-критиков Кадыров извинился за мат

12:53
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Политик не сдержал эмоций, когда речь зашла о противниках соглашения о границе с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за нецензурную брань, которую он позволили себе в прямом эфире в инстаграме. Политик не сдержал эмоций, когда речь зашла о противниках соглашения о границе с Ингушетией.

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"Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, — пошли вы к ***** матери. От вас не зависят наши братские отношения. Чеченцы и ингуши всегда были и остаются братьями", - заявил накануне глава республики. По его словам, он сначала даже не заметил, что неаккуратно выразился.

Свои извинения он адресовал уважаемым старейшинам Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

"И здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми - я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов… Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова", - сказал Кадыров.

Как передает "Чечня Сегодня", Кадыров заверил, что никаких проблем с границей больше никогда возникнуть не может. По его мнению, настоящий ингуш никогда не скажет плохого слова в адрес своего брата чеченца, как и чеченец в адрес настоящего ингуша.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, предусматривающее равноценный обмен территориями, было подписано главами регионов 26 сентября 2018 года. Парламенты двух республик утвердили его. Это вызвало в Ингушетии волну протестов несогласных с установленными границами.

В Конституционном суде Ингушетии впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. Вопрос был передан на рассмотрение федерального Конституционного суда, который 6 декабря признал соглашение об установлении границы между двумя субъектами соответствующим Конституции России.

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