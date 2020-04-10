ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Он 10 дней не просыхает": Муцениеце рассказала о побоях со стороны Прилучного

13:16
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Актер выгоняет жену с детьми из дома

Агата Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный в состоянии алкогольного опьянения поднял на нее руку и довел детей до слез. По словам актрисы, в разгар пандемии коронавируса он выгоняет семью из дома.  
Прилучный и Муцениеце получили шанс на воссоединение

"Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, я не могу его остановить. Он во время пандемии выгоняет нас из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру", - рассказала Муцениеце на видео, которое она опубликовала на странице своей мамы в Instagram.

Со слов актрисы, Прилучный выбросил ее телефон, поэтому ей пришлось воспользоваться маминым. 

Муцениеце сказала, что она больше не может скрывать истинную причину разлада в отношениях с мужем. Единственное ее оружие против семейного насилия - это публичность, подчеркнула звезда. 

"Если я не скажу это сейчас, это все опять замолчится, человек опять будет нормальным, но… лучше пускай будет так. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, токсины закрыли его мозг", - сказала Агата Муцениеце, с трудом сдерживая рыдания. 

Напомним, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в феврале . Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия. 

Отметим, что из-за карантина актеры пока не могут развестись. Они живут в одном доме, но стараются проводить время на разных этажах. Супруги по возможности пытаются минимизировать общение. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.