"Он 10 дней не просыхает": Муцениеце рассказала о побоях со стороны Прилучного

Актер выгоняет жену с детьми из дома

Агата Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный в состоянии алкогольного опьянения поднял на нее руку и довел детей до слез. По словам актрисы, в разгар пандемии коронавируса он выгоняет семью из дома.

"Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, я не могу его остановить. Он во время пандемии выгоняет нас из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру", - рассказала Муцениеце на видео, которое она опубликовала на странице своей мамы в Instagram.

Со слов актрисы, Прилучный выбросил ее телефон, поэтому ей пришлось воспользоваться маминым.

Муцениеце сказала, что она больше не может скрывать истинную причину разлада в отношениях с мужем. Единственное ее оружие против семейного насилия - это публичность, подчеркнула звезда.

"Если я не скажу это сейчас, это все опять замолчится, человек опять будет нормальным, но… лучше пускай будет так. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, токсины закрыли его мозг", - сказала Агата Муцениеце, с трудом сдерживая рыдания.

Напомним, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в феврале . Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия.

Отметим, что из-за карантина актеры пока не могут развестись. Они живут в одном доме, но стараются проводить время на разных этажах. Супруги по возможности пытаются минимизировать общение.

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