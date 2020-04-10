У сотрудников МГУ обнаружили коронавирус

Экзамены и защита дипломов пройдут онлайн
Несколько сотрудников Московского государственного университета (МГУ) заболели коронавирусом.
Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. По его словам, заразившиеся не контактировали ни с кем в университете.
О состоянии заболевших и об их количестве ректор ничего не сообщил, передает РИА Новости.
"Несколько сотрудников МГУ которые уже не приходят в университет, но находятся в городе, зафиксировали случаи заболевания", - сказал 81-летний Садовничий на заседании рабочей группы Минобрнауки.
Ранее ректор МГУ заявил, что в этом году из-за коронавируса летняя сессия, выпускные экзамены и защита дипломов в университете будут проходить дистанционно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"