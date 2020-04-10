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У сотрудников МГУ обнаружили коронавирус

13:21
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Экзамены и защита дипломов пройдут онлайн

Несколько сотрудников Московского государственного университета (МГУ) заболели коронавирусом.

Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. По его словам, заразившиеся не контактировали ни с кем в университете.

О состоянии заболевших и об их количестве ректор ничего не сообщил, передает РИА Новости.

"Несколько сотрудников МГУ которые уже не приходят в университет, но находятся в городе, зафиксировали случаи заболевания", - сказал 81-летний Садовничий на заседании рабочей группы Минобрнауки.

Ранее ректор МГУ заявил, что в этом году из-за коронавируса летняя сессия, выпускные экзамены и защита дипломов в университете будут проходить дистанционно.

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