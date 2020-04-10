Мишустин назвал главную задачу ЕАЭС в условиях пандемии коронавируса

Он призвал обеспечить государства "пятерки" лекарствами и медицинскими изделиями

Страны Евразийского экономического союза должны действовать слаженно, своевременно информировать друг друга о мерах по борьбе с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета ЕАЭС.

"Приоритетная задача - это защита жизни и здоровья граждан стран", - объявил он (цитата по ТАСС).

По мнению главы кабмина, необходимо усилить взаимодействие в санитарно-эпидемиологической сфере, оперативно принимать меры на уровне Евразийской экономической комиссии и в целом делать опережающие шаги.

Мишустин призвал позаботиться, чтобы государства "пятерки" были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией лекарствами и медицинскими изделиями.

Ранее Россия передала партнерам по союзу тест-системы для диагностики COVID-19, рассказал премьер. Это позволило выявить первые случаи заболевания в Белоруссии, Армении и Киргизии.

О том, как Россия борется с коронавирусной инфекцией, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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