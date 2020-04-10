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Ракова: столичные больницы и скорая работают на пределе

13:25
  • пятница
  • 10 апреля 2020

В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией

Число госпитализаций с коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни увеличилось в два раза по сравнению с прошлой неделей. У большинства пациентов диагностирована пневмония, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - заявила Ракова.

В Москве, по данным на 10 апреля, подтверждено 7822 случая заражения коронавирусом. С начала распространения болезни  скончались 50 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости в столице еще не пройден.

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