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"Агата, держись": выгнанную из дома Муцениеце поддержали после выходки Прилучного

14:04
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Она обвинила мужа в неадекватном поведении

Поклонники поддержали Агату Муцениеце, которая сообщила о рукоприкладстве со стороны Павла Прилучного. По словам актрисы и телеведущей, муж выгоняет ее вместе с детьми из дома. 
"Он 10 дней не просыхает": Муцениеце рассказала о побоях со стороны Прилучного

Из-за пандемии коронавируса Муцениеце и Прилучному пришлось жить в одном доме. Вместе с ними на карантине оказалась и мама актрисы. Агата и Павел спали в разных комнатах и старались минимизировать общение. По словам Муцениеце, почти каждый их разговор превращался в "трэш". Ссора произошла в тот момент, когда Агата вела прямой эфир в соцсети. 

В ночь на 10 апреля Муцениеце опубликовала видео, которое шокировало ее поклонников. С трудом сдерживая рыдания, она рассказала, что Прилучный 10 дней "не просыхает" и находится в неадекватном состоянии. "Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, я не могу его остановить. Он во время пандемии выгоняет нас из дома", - пожаловалась звезда. 

Это видео Муцениеце опубликовала на странице своей мамы в Instagram. Прилучный выбросил ее телефон, поэтому артистке пришлось воспользоваться маминым. 

Слова Муцениеце прозвучали фактически как мольба о помощи. Ведь единственное ее оружие против домашнего насилия - это публичность, объяснила она. Фанаты немедленно отреагировали на обращение Муцениеце. 

- У тебя все будет хорошо.

- Половина женщин страдает от побоев…

- Агата, держись, пожалуйста! 

- Всю ночь переживала за нее, как она там? Видела этот эфир, как он подошел злой...

- Я в шоке. 

Напомним, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в феврале. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия. 

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