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Путин вышел на связь с космонавтами

13:52
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Россия всегда шла в авангарде освоения вселенной, отметил президент

Президент России Владимир Путин в пятницу в преддверии Дня космонавтики вышел на связь с Международной космической станцией, куда накануне прибыли два российских космонавта и один американский астронавт.

Глава государства связался с космонавтами из своей резиденции Ново-Огарево. Он отметил, что Россия всегда шла в авангарде освоения вселенной. Президент также проинформировал, что проведет в пятницу совещание с руководителями отечественной космической отрасли.

"Сегодня, кстати говоря, в преддверии праздника - Дня космонавтики - будем обсуждать с руководителями отрасли, как она развивается, будем корректировать наши планы, продвигать их, делать все, для того чтобы все это осуществилось, в том числе и строительство нового национального космодрома Восточный", - сказал Путин во время сеанса связи с экипажем МКС (цитата по ТАСС).

В четверг на МКС прибыли космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом NASA Кристофером Кэссиди. Они присоединились к россиянину Олегу Скрипочке, а также американцам Эндрю Моргану и Джессике Меир, которым через восемь дней предстоит вернуться на Землю. Новая тройка будет нести вахту на станции до конца октября.

Видео: на МКС прибыл новый экипаж

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Владимир Путин во время сеанса связи с МКС в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время сеанса связи с МКС в режиме видеоконференции
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