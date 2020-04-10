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Врач рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

13:55
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Важно прислушиваться к своему организму

Американские онкологи объяснили, как состояние кишечника оказывает влияние на появление колоректального рака.

Ученые выяснили, что некоторые типы кишечных бактерий активно стимулируют определенные иммунные клетки CD8. Из-за этого Т-клетки, которые обычно защищают организм от недугов, истощаются и теряют свои свойства, что повышает восприимчивость к раку.

Теория медиков была экспериментально доказана на мышах. Всего специалистам удалось определить девять видов бактерий, которые способны как стимулировать рост опухоли, так и притормаживать его, пишет журнал Medical Xpress.

Поэтому изменения в микрофлоре кишечника может свидетельствовать о начале рака, отметил специалист из онкологического центра при Университете Мичигана, доктор медицинских наук Грей Чен.

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