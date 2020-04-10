На поддержку бизнеса в Москве выделят 25 млрд рублей

Об этом сообщили в оперативном штабе

Власти Москвы выделят на поддержку бизнеса в городе 25 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по экономическим вопросам.

"Бизнес Москвы получит поддержку на 25 миллиардов рублей", - заявили в штабе. Среди ключевых мер - компенсация части расходов на аренду и налоги (более 13 миллиардов рублей) и отсрочка по налогам (около 11,5 миллиарда рублей).

Рассчитывать на них могут и владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 миллиарда рублей в квартал.

Как отмечает АГН "Москва", дополнительно в городе действуют решения правительства России по поддержке граждан и бизнеса. Также эту сумму не включены, например, увеличенные пособия по безработице.

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