В Роспотребнадзоре высказались об окончании эпидемии коронавируса

Как будет вести себя COVID-19 в ближайшее время

Глава Роспотребнадзорва Анна Попова прокомментировала сроки окончания коронапвирусной эпидемии на нашей стране.

Сейчас никто не может назвать точную дату, поскольку нет четких прогнозов того, как будет вести себя вирус в ближайшее время, передает РИА Новости.

Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире. Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить", - сказала Попова.

По последним данным, в мире 1 612 646 заболевших коронавирусом. 96 783 скончались, 361 235 выздоровели. В России за последние сутки число зараженных увеличилось на 1 786 – до 11 917. Вылечились 795 человек, 94 умерли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"