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Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

14:43
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Приоритет - в развитии программы пилотируемых полетов

Президент России Владимир Путин рассказал о задачах, которые стоят перед российским космосом. В пятницу глава государства провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

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"Среди безусловных приоритетов - развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство", - заявил глава государства.

Он напомнил, что речь идет о создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения, летные испытания которого планируются в 2023 году.

Путин также призвал активнее использовать возможности государственно-частного партнёрства и укреплять позиции России на мировом рынке пусковых услуг.

"Крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными", - заметил он (цитата по "Интерфаксу").

Путин заявил, что необходимо в установленные сроки создать инфраструктуру под ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса. Начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023 и 2028 годы.

Ранее Путин в преддверии Дня космонавтики связался с экипажем МКС. Беседа прошла в режиме видеоконференции. Накануне на станцию прибыли специалисты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крисс Кэссиди. Они присоединились к россиянину Олегу Скрипочке, а также американцам Эндрю Моргану и Джессике Меир.

Как подчеркнул президент, Россия всегда шла в авангарде освоения вселенной. Наша страна продолжит уделять особое внимание пилотируемой космонавтике и реализации стратегических планов по освоению космоса. Путин отметил, российские специалисты успешно работают с коллегами из США.

Видео: на МКС прибыл новый экипаж

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