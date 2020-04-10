ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Полная отключка": стало известно о самоизоляции "пропавшей" МакSим

15:10
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Звезда поправляет здоровье

Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы, которая с 1 февраля прекратила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем после аварии.  
Директор озвучила диагноз МакSим

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, давно не появлялась на публике. Ее страница в Instagram последний раз обновлялась 18 февраля. Радиоведущий Максим Привалов рассказал, что МакSим не отвечает на звонки. 

Как пишет kp.ru, поклонники уже начали переживать за "пропавшую" певицу. Между тем ее директор заявила, что артистка просто отдыхает. 

"Я неоднократно говорила, что сейчас полный релакс, никакого общения и интервью, никаких съемок, - рассказала Маргарита Соколова. - Сейчас только дом, занятия спортом. Говорят, она перестала заниматься с тренером: так сейчас все перестали заниматься, у всех самоизоляция. У Марины все прекрасно, она в хорошей форме и хорошо себя чувствует". 

По словам Соколовой, звезда ограничила круг общения, но отвечает на звонки родных и близких. "В этом нет ничего странного - сейчас должны быть полная отключка от работы и каких-то обсуждений", - отметила она. 

Ранее Соколова рассказала, что МакSим страдает от головных болей, бессонницы и болей в ногах. У нее выявили посттравматический синдром после аварии, которая произошла в апреле 2019 года за границей. Певица тогда получила множественные ушибы и временно лишилась памяти. 

Видео: МакSим в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.