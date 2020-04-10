"Полная отключка": стало известно о самоизоляции "пропавшей" МакSим

Звезда поправляет здоровье

Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы, которая с 1 февраля прекратила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем после аварии.

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, давно не появлялась на публике. Ее страница в Instagram последний раз обновлялась 18 февраля. Радиоведущий Максим Привалов рассказал, что МакSим не отвечает на звонки.

Как пишет kp.ru, поклонники уже начали переживать за "пропавшую" певицу. Между тем ее директор заявила, что артистка просто отдыхает.

"Я неоднократно говорила, что сейчас полный релакс, никакого общения и интервью, никаких съемок, - рассказала Маргарита Соколова. - Сейчас только дом, занятия спортом. Говорят, она перестала заниматься с тренером: так сейчас все перестали заниматься, у всех самоизоляция. У Марины все прекрасно, она в хорошей форме и хорошо себя чувствует".

По словам Соколовой, звезда ограничила круг общения, но отвечает на звонки родных и близких. "В этом нет ничего странного - сейчас должны быть полная отключка от работы и каких-то обсуждений", - отметила она.

Ранее Соколова рассказала, что МакSим страдает от головных болей, бессонницы и болей в ногах. У нее выявили посттравматический синдром после аварии, которая произошла в апреле 2019 года за границей. Певица тогда получила множественные ушибы и временно лишилась памяти.

Видео: МакSим в программе "Мой герой"

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