РПЦ рекомендовала верующим остаться дома в Страстную неделю и на Пасху

Россиянам следует обратиться к домашней молитве

Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала россиянам молиться из дома в Страстную неделю и на Пасху, чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавируса.

Московский патриархат просит духовенство призывать верующих к домашней молитве во время пандемии до снятия ограничений, введенных властями, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В этом году Пасха для православных приходится на 19 апреля.

Ранее московские власти распорядились закрыть столичные кладбища для свободного посещения. Обычно на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу москвичи навещают могилы своих родственников. Теперь до окончания режима повышенной готовности посещать кладбища нельзя. Они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

В России за последние сутки число зараженных увеличилось на 1 786 – до 11 917. Вылечились 795 человек, 94 умерли.

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